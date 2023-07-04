Малышева рассказала о последствиях попадания воды в ухо

Попадание воды в ухо после ныряния грозит развитием наружного отита, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что в воде могут находиться бактерий и грибок, которые размножаются в слуховом проходе и вызывают воспаление.

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Зуд в ухе — признак грибкового наружного отита. Это поражение наружного слухового прохода до барабанной перепонки. На одно ухо вы ничего не слышите, а там в это время бодро живет грибок, — сказала Малышева.

Она объяснила, что в слуховом проходе создается идеальная среда для размножения бактерий и грибка, так как из-за воды становится влажно, а наш организм сохранят в ухе тепло. Остановить развитие наружного отита помогут антибактериальные и противогрибковые капли, которые телеведущая посоветовала при первых симптомов болезни.