Инфекционист рассказал, чем опасна чума

Чума страшна не только лихорадкой, увеличением лимфоузлов, то есть появлением бубонов, эта болезнь меняет поведение человека. Больной может неадекватно реагировать, порываться куда-то бежать, не хочет обращаться к врачу. Не зря в русском языке есть глагол «очуметь», который как раз описывает такое состояние. Об этом «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Никифоров.

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После известий о случае чумы в одном из районов Монголии, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, которое вступило в силу 4 июля, ввели дополнительные меры по профилактике этой болезни. Комментируя эту информацию, врач напомнил, что в Монголии чума была всегда: это болезнь в основном грызунов, которых в стране очень много.

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«Монголы охотятся на сусликов и сурков, употребляют в пищу и поэтому заражаются чумой. И, хотя у нас граница с Монголией большая и есть природные очаги в некоторых регионах, к примеру, в Алтае, Астраханской области, на Северном Кавказе, у нас все отслеживают. Местные жители там привиты, и категорически запрещена охота на сусликов и сурков», — пояснил Никифоров.

Бояться чумы нужно тем, кто находится в эпидемически опасных районах, а вот жителем Москвы, к примеру, опасаться нечего, уточнил инфекционист. По его мнению, эпидемии страшиться не нужно, потому что болезнь научились лечить. Чума хорошо поддается антибактериальной терапии, но важно вовремя начать лечение, подчеркнул наш собеседник. Он предупредил, что, если время будет упущено, может развиться инфекционно-токсический шок со смертельным исходом.

Инкубационный период у чумы занимает в среднем 2-3 дня, поэтому, как только человек обнаружит симптомы, надо сразу начинать лечение, объяснил инфекционист. Насторожить должно резкое повышение температуры до 39 градусов и выше, появление слабости, головная боль, тошнота или рвота. Зачастую у человека нарушается сознание, он начинает бредить. Конечно, самым узнаваемым симптомом становится появление бубонов.