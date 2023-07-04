Чуму выявили у человека в Монголии: угрожает ли опасная инфекция россиянам

В одном из районов Монголии в конце июня выявили чуму у 21-летнего юноши. Он съел мясо зараженного суслика. Специалисты сразу приняли противоэпидемические меры. Заболевшего госпитализировали, а 40 человек, которые с ним контактировали, срочно изолировали. Российская санитарная служба призвала усилить профилактику. При этом, как заверили «Парламентскую газету» в Роспотребнадзоре, попадание в Россию чумы из Монголии исключено.

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«Территория, где зафиксировали случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 километров от российской границы. Поэтому риск завоза оттуда заболевания исключен», – сказали в пресс-службе ведомства.

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О том, что риск распространения чумы в России отсутствует, издание заверил и академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По его словам, в стране налажена системная работа. Природные очаги на границе с Монголией мониторят три противочумные станции.

«После появления заявлений о заражении человека чумой регион курирует Иркутский противочумный институт во главе с профессором Балахоновым. Ведется постоянное наблюдение. Более того, Балахонов на прошлой неделе был в Монголии по этому поводу. Ситуацию держат под контролем», – сказал Онищенко.

В России природные очаги чумы есть в Горно-Алтайске, Забайкалье, Дагестане. Там проводят вакцинацию жителей. Однако в Роспотребнадзоре подготовили постановление, в котором призвали усилить профилактику в каждом регионе.

«Документ разработали для уменьшения опасности завоза чумы на территорию России и чтобы исключить возможность распространения этой болезни», – пояснили в пресс-службе ведомства.