Симптомы диабета и простой анализ на эту болезнь. Советы врача

Врач Волкова: при сахарном диабете глюкоза не поступает в клетки в достаточном количестве. Из-за этого организм фактически находится в энергетическом дефиците. Некоторые считают, что заболевание развивается из-за злоупотребления сладким. Это не совсем так. Избыток сладкого может негативно сказаться на здоровье, но напрямую стать причиной диабета не способен. Разбираемся, что к чему.
Сахарный диабет бывает двух типов — первого и второго. При этом причины возникновения этих заболеваний совершенно разные.
Он возникает из-за нехватки инсулина — гормона, который транспортирует глюкозу к клетке. Проблема может возникнуть из-за вирусного, аутоиммунного или токсического поражения поджелудочной. Чаще болезнь развивается ещё в молодом возрасте и протекает выраженно — пропустить такое не получится. Лечение тут только одно — восполнять дефицит инсулина.
В этом случае всё наоборот — инсулина в крови много, но полноценно доставлять глюкозу к клетке он не может из-за снижения чувствительности клеток к этому гормону. Заболевание чаще развивается у людей с ожирением. То есть тут есть косвенная роль сахара, скорее даже — быстрых углеводов, которые ведут к набору массы.
Акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила признаки, по которым можно распознать у себя заболевание:
Для пациентов с сахарным диабетом первого типа также характерно резкое снижение веса, больным диабетом второго типа, напротив, свойственен набор массы.
Для диагностики сахарного диабета нужно сдать простой анализ крови — на глюкозу и инсулин. Если глюкоза больше 7,0 ммоль/л натощак, либо более 11,1 ммоль/л вне зависимости от приёма пищи при наличии характерных симптомов — это сахарный диабет.
Если ничего не беспокоит, но сахар больше 7,0 ммоль/л, то анализ нужно пересдать.
Эндокринолог Софико Челидзе советует добавить в рацион больше зелени и овощей — брокколи, цветной капусты, моркови — и фруктов для профилактики сахарного диабета. Правда, если у вас уже выявлен преддиабет, то на сладкие фрукты — бананы, груши, сливы — лучше не налегать. Также в меню должно быть достаточно белка, включая мясо, рыбу, бобовые и орехи. А вот быстрые углеводы стоит ограничить. Это печенье, хлеб, булочки и, например, белый рис.