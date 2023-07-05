Симптомы диабета и простой анализ на эту болезнь. Советы врача

Врач Волкова: при сахарном диабете глюкоза не поступает в клетки в достаточном количестве. Из-за этого организм фактически находится в энергетическом дефиците. Некоторые считают, что заболевание развивается из-за злоупотребления сладким. Это не совсем так. Избыток сладкого может негативно сказаться на здоровье, но напрямую стать причиной диабета не способен. Разбираемся, что к чему.

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Виды диабета

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Сахарный диабет бывает двух типов — первого и второго. При этом причины возникновения этих заболеваний совершенно разные.

Диабет первого типа

Он возникает из-за нехватки инсулина — гормона, который транспортирует глюкозу к клетке. Проблема может возникнуть из-за вирусного, аутоиммунного или токсического поражения поджелудочной. Чаще болезнь развивается ещё в молодом возрасте и протекает выраженно — пропустить такое не получится. Лечение тут только одно — восполнять дефицит инсулина.

Диабет второго типа

В этом случае всё наоборот — инсулина в крови много, но полноценно доставлять глюкозу к клетке он не может из-за снижения чувствительности клеток к этому гормону. Заболевание чаще развивается у людей с ожирением. То есть тут есть косвенная роль сахара, скорее даже — быстрых углеводов, которые ведут к набору массы.

Сахарный диабет: симптомы

Акушер-гинеколог Екатерина Волкова перечислила признаки, по которым можно распознать у себя заболевание:

частые позывы к мочеиспусканию;

мучащее чувство жажды;

чересчур хороший аппетит и тяга к сладкому;

потемнение кожи на шее, в зоне подмышек, локтей и коленей;

ранки начинают плохо заживать.

Для пациентов с сахарным диабетом первого типа также характерно резкое снижение веса, больным диабетом второго типа, напротив, свойственен набор массы.

Сахарный диабет: диагностика

Для диагностики сахарного диабета нужно сдать простой анализ крови — на глюкозу и инсулин. Если глюкоза больше 7,0 ммоль/л натощак, либо более 11,1 ммоль/л вне зависимости от приёма пищи при наличии характерных симптомов — это сахарный диабет.

Если ничего не беспокоит, но сахар больше 7,0 ммоль/л, то анализ нужно пересдать.

Профилактика сахарного диабета