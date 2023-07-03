О каких заболеваниях могут говорить мешки под глазами

Мешки под глазами могут быть следствием генетики или заболеваний, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор, главный специалист Института космических исследований Российской академии наук Рина Заславская.

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«Почему может быть отек? Тут причин миллион. Почечная недостаточность, раз. Дефицит белковых субстанций в плазме крови. Сердечная недостаточность. Недостаточность сократительной функции левого желудочка, например. Сердечная недостаточность. Снижение функции щитовидной железы, которое называется гипотериоз. Он вообще часто обуславливает отеки не только под глазами, но и на ногах», — перечислила эксперт.

При этом Заславская отметила, что подобное проявление может быть также признаком усталости. Для установления точной причины отека терапевт советует обратиться к врачу и сдать анализы. После этого, по ее словам, специалист сможет выписать необходимые препараты. При этом от самостоятельного лечения она советует отказаться.

Терапевт клиники Medical On города Новосибирск Юлия Коваленко до этого говорила, что на появление мешков под глазами может влиять злоупотребление алкоголем, курение, длительное пребывание в вынужденном статическом положении тела — сон в неудобной позе, нахождение в авиа-кресле при длительном перелете, крайне низкая физическая активность.