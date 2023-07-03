Врач посоветовал не принимать кроворазжижающие перед имплантацией

Врач-стоматолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич рассказал, как правильно подготовиться к имплантации зубов.

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Самое главное — найти врача, которому можно доверять, а также неукоснительно следовать его рекомендациям, объяснил стоматолог Тумашевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Также важно отслеживать состояние своего организма, так как это может повлиять на процесс восстановления после операции.

Вместе с тем стоматолог рекомендует постараться не переживать и не накручивать себя.

«Имплантация зубов — очень персонифицированный процесс. Кому-то эта процедура покажется ужасным мучением, кто-то довольно спокойно ее переживет. Настраивайтесь на то, что все будет хорошо», — советует Тумашевич.

По его словам, не стоит принимать кроворазжижающие лекарства, БАДы, витамины без рекомендации врача. Также не нужно употреблять алкоголь, курить перед и после операции; лучше позаниматься спортом (лёгкие кардиотренировка или фитнес).