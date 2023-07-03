Врач посоветовал не принимать кроворазжижающие перед имплантацией

Стоматолог Тумашевич посоветовал не принимать кроворазжижающие лекарства перед имплантацией
Врач-стоматолог, советник Российской Ассоциации обезболивания и безопасной стоматологии Артур Тумашевич рассказал, как правильно подготовиться к имплантации зубов.
Самое главное — найти врача, которому можно доверять, а также неукоснительно следовать его рекомендациям, объяснил стоматолог Тумашевич в беседе с сайтом «Аргументы и факты».
Также важно отслеживать состояние своего организма, так как это может повлиять на процесс восстановления после операции.
Вместе с тем стоматолог рекомендует постараться не переживать и не накручивать себя.
«Имплантация зубов — очень персонифицированный процесс. Кому-то эта процедура покажется ужасным мучением, кто-то довольно спокойно ее переживет. Настраивайтесь на то, что все будет хорошо», — советует Тумашевич.
По его словам, не стоит принимать кроворазжижающие лекарства, БАДы, витамины без рекомендации врача. Также не нужно употреблять алкоголь, курить перед и после операции; лучше позаниматься спортом (лёгкие кардиотренировка или фитнес).
Ранее руководитель отдела клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе в интервью с НСН усомнился, что подсластитель из диетической колы аспартам, известный как пищевая добавка E951, может вызвать онкологию.