Вечерние тренировки при диабете немного полезнее утренних

«Сочетание аэробных упражнений и тяжелой атлетики, вероятно, лучше, чем два вида нагрузок по отдельности. Упражнения во второй половине дня могут работать лучше, чем утренние, для контроля уровня глюкозы, а упражнения после еды могут помочь немного больше, чем до еды. И при этом не обязательно худеть, чтобы увидеть преимущества упражнений», — объяснили ученые.