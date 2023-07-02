Недостаток каких продуктов повышает риск развития деменции

Здоровая диета с употребление большого количества фруктов и овощей может не только помочь сбросить пару лишних килограммов, но и принести огромную пользу работе нашего серого вещества, уверены ученые.

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«Человеческий мозг невероятно сложен и связан с каждым органом нашего тела. Научные исследования начинают формировать наше понимание того, как пища влияет на здоровье мозга — от улучшения когнитивных функций до снижения риска развития болезни Альцгеймера и деменции», — рассказала изданию Daily Mail нейробиолог из Борнмутского университета профессор Хана Бурьянова.

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Вместе с диетологом Робом Хобсоном составила идеальную «диету для мозга»: рассказываем про ее ключевые ингредиенты.

Рыба и морепродукты

Жирная рыба, например, лосось, скумбрия, форель, сардины, сельдь и анчоусы — главная пища для здоровья серого вещества. А все благодаря богатому содержанию омега-3 жирных кислот, которые стимулируют приток крови к мозгу, улучшают память и противостоят снижению когнитивных функций. Большое исследование с участием более 2 тысяч человек показало, что употребление рыбы два раза в неделю снижает риск деменции на 44%.

Продукты, богатые витаминами группы B

Восемь витаминов группы В — еще одни важные игроки в общем деле здоровья мозга: они способствуют нормальной умственной деятельности и четкому исполнению психологической функции. Они также необходимы для производства энергии в клетках мозга, улучшения настроения и ясности мысли. К тому же низкий уровень витаминов B6, B12 и фолиевой кислоты (B9) может повлиять на то, насколько хорошо работает мозг при старении. Есть даже исследования, предполагающие, что прием омега-3 в тандеме с витаминами группы В может замедлить прогрессирование «усыхание» мозга у людей с ранними симптомами болезни Альцгеймера. Витамины группы B содержатся во многих продуктах, включая цельнозерновые, темно-зеленые листовые овощи, яйца, мясо, рыбу, фасоль, бобовые и чечевицу.

Масла

Обеспечение достаточного количества витамина Е в организме поможет защитить тело и мозг от разрушительного действия свободных радикалов. Так что не забываем о брокколи, шпинате, спарже, авокадо, семечках, кабачках, орехах. А самое главное, о различных маслах (например, оливковом, подсолнечном и арахисовом): в них витамина Е содержится больше всего.

Цельнозерновые

Продукты, которые так любит наш кишечник, полезны и для нашего мозга, поэтому клетчатка в ежедневном рационе должна быть абсолютно у всех. Пищевые волокна, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, фруктах, овощах, орехах, семенах и сухофруктах, питают полезные бактерии в кишечнике, а они, в свою очередь, благотворно влияют не только на общее здоровье, но и на деятельность мозга. «Мы только сейчас начинаем понимать, насколько важен микробиом для регулирования связи мозга и кишечника, А хорошая коммуникация этих органов крайне важна для здоровья — причем не только физического, но и ментального», — говорит диетолог.

Фрукты и овощи насыщенных цветов