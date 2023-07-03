Врач развенчала три мифа о герпесе

Вирус простого герпеса – распространённое явление, с которым сталкивается большинство людей. Однако, не смотря на высокую распространённость, не все осведомлены об особенностях этого вируса, вокруг которого, к тому же, ходит много мифов.

© Сибмеда

Самые популярные мифы про герпес развеяла Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL.

Видео дня

«Если вирус себя не проявляет, то человек им не заражён». Носителями вируса герпеса являются миллионы человек – но знают об этом далеко не все. Часто он обнаруживается случайно, во время сдачи анализов с другой целью – например, во время беременности. Заражение, как правило, происходит ещё в раннем детстве, но мало кто знает, как и когда именно.

В популяции циркулируют две разновидности вируса: I и II типа. Герпес I типа ещё называют оральным, он чаще проявляется в виде стоматита, язвочек на губах, хотя может поражать и другие органы. Вирус II типа чаще проявляется высыпаниями на половых органах, но также может проявляться и на других зонах тела.

Если у человека нет проявлений герпетической инфекции, это не значит, что человек не является носителем вируса. У большинства людей он пребывает в латентном, спящем состоянии и даёт о себе знать при падении иммунитета.

«Герпес передаётся через сиденье унитаза». Многие полагают, что герпес передаётся бытовым путём. На самом деле, основной путь передачи – контактный. Заразиться герпесом вероятнее при бытовых контактах в семье, во время поцелуев или секса. Возможно передать вирус и воздушно-капельным путём при наличии вирусных частиц в слюне.

Заражение через личные вещи или сиденье унитаза – маловероятно: вирус плохо сохраняется вне человеческого организма и быстро погибает на воздухе и при воздействии таких факторов как солнечный свет, мыло, дезинфицирующие растворы.

«От герпеса можно легко избавиться». Способов, позволяющих навсегда избавиться от вируса герпеса, полностью устранив его из организма на сегодняшний день нет. Есть противовирусные средства, которые применяются при лечении первичного эпизода заболевания и купирования рецидивов, и симптоматические средства, снимающие боль, температуру и т.д.