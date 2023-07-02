Австралия разрешила использовать наркотики в лечении ПТСР и депрессии
Австралия стала первой страной в мире, которая легализовала использование психоактивных веществ в качестве препаратов для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и депрессии. Об этом сообщает телеканал News Australia.
В Австралийском управлении терапевтических товаров (TGA) утверждают, что некоторые психиатры теперь имеют право назначать препараты, содержащие метилендиокси метамфетамин (МДМА) или псилоцибин, считающиеся наркотическими веществами.
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