Офтальмолог рассказала, по какому раннему признаку распознать глаукому

Профессор-офтальмолог рассказала, по какому раннему признаку можно распознать глаукому
Это заболевание часто называют молчаливым убийцей. Потому что оно протекает без неприятных симптомов. Обычно люди замечают, что у них есть проблемы, когда около 20% зрения потеряно. Профессор Рошини Сандерс, офтальмолог-консультант больницы Королевы Маргарет, рассказала, как предупредить заболевание или обнаружить его на ранней стадии.
Глаукома — самая распространённая причина слепоты в мире. При этом наличие заболевания может заметить только специалист. Человека с глаукомой не тревожат ни боль, ни покраснение глаз. Единственное, что может вам подсказать о проблемах, — ситуация, когда вы упускаете из вида знакомые предметы. Профессор Рошини объясняет это так: «Вы просто начинаете терять крошечные участки в центре вашего поля зрения». Чаще всего мы списываем такие случаи на невнимательность, но дело может быть совсем не в ней. Кроме того, специалисты призывают к разумному потреблению стероидных назальных и глазных капель. Это обязательно должно происходить по рекомендации врача. Они поднимают давление, поэтому не стоит злоупотреблять такими лекарствами.
На сегодняшний момент глаукома — неизлечимое заболевание. Но чем раньше вы сможете его обнаружить, тем больше процентов зрения удастся спасти. По мнению специалиста, лучше всего помнить про профилактику. Здоровая диета со шпинатом, красным перцем, капустой, луком-пореем, авокадо, физическая активность и регулярные походы к офтальмологу помогут избежать проблем.