Офтальмолог рассказала, по какому раннему признаку распознать глаукому

Это заболевание часто называют молчаливым убийцей. Потому что оно протекает без неприятных симптомов. Обычно люди замечают, что у них есть проблемы, когда около 20% зрения потеряно. Профессор Рошини Сандерс, офтальмолог-консультант больницы Королевы Маргарет, рассказала, как предупредить заболевание или обнаружить его на ранней стадии.

Глаукома — самая распространённая причина слепоты в мире. При этом наличие заболевания может заметить только специалист. Человека с глаукомой не тревожат ни боль, ни покраснение глаз. Единственное, что может вам подсказать о проблемах, — ситуация, когда вы упускаете из вида знакомые предметы. Профессор Рошини объясняет это так: «Вы просто начинаете терять крошечные участки в центре вашего поля зрения». Чаще всего мы списываем такие случаи на невнимательность, но дело может быть совсем не в ней. Кроме того, специалисты призывают к разумному потреблению стероидных назальных и глазных капель. Это обязательно должно происходить по рекомендации врача. Они поднимают давление, поэтому не стоит злоупотреблять такими лекарствами.