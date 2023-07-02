Врач: комары могут заразить россиян лихорадкой и малярией

Врач Чарушина: комары могут заразить россиян лихорадкой и малярией
Врач Чарушина: комары могут заразить россиян лихорадкой и малярией. И это реальная опасность, которая исходит от маленьких кровопийц. Им часто приписывают распространение чумы, холеры и энцефалита, но это, утверждает специалист, явный миф. А вот отложить личинки глистов в глаза комары вполне себе способны, сообщила медик.
Как комары могут заразить глистами
Как объяснила заместитель главного врача Пермской краевой клинической инфекционной больницы, доктор медицинских наук Ирина Чарушина, комары могут переносить личинки дирофилярий — круглых гельминтов. И если кровосос ужалит человека в глаз, то яйца глистов вполне могут там и остаться.
«Могут вызвать поражение глаз, подкожной клетчатки и даже внутренних органов. Неприятное заболевание, которое они вызывают, называется дирофиляриоз», — объяснила врач в беседе с «АиФ-Пермь».
При заражении глистами в глазу или под кожей могут появиться:
- отёк;
- болезненность;
- ощущение присутствия инородного тела.
Впоследствии личинка может вымахать до 2 см и превратиться в эдакую подвижную опухоль прямо у вас в глазу.
Доставать её придётся специальными инструментами. Риск потерять зрение при этом минимальный, но процедура, предупредила Чарушина, очень неприятная.
Какие ещё болезни переносят комары
Есть и другие инфекции, которыми мелкие кровопийцы могут заразить россиян — их от 80 до 100. В южных регионах количество таких заболеваний больше, чем в северных, и порой даже встречается малярия, острая болезнь, вызывающая приступы лихорадки, головной боли, озноба и анемии.
В ряде областей, Саратовской, Волгоградской и Астраханской, можно от комаров подхватить лихорадку Западного Нила. Среди возможных осложнений болезни — менингит и поражение нервной системы. Причём вакцины от этой лихорадки нет, поэтому стоит пользоваться репеллентами.
А инфекционист Андрей Поздняков рассказывал, что комары переносят ещё и туляремию, при которой температура тела у человека может скакнуть до 40 градусов, а давление резко падает.
Кроме того, не стоит забывать о банальной аллергии, которая может проявиться и у здорового человека, если его слишком сильно искусают комары. А если на вас налетели москиты, то точно придётся пропить курс антигистаминных препаратов, чтобы не страдать от отёков и повышенной температуры.