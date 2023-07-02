Врач: комары могут заразить россиян лихорадкой и малярией

Врач Чарушина: комары могут заразить россиян лихорадкой и малярией. И это реальная опасность, которая исходит от маленьких кровопийц. Им часто приписывают распространение чумы, холеры и энцефалита, но это, утверждает специалист, явный миф. А вот отложить личинки глистов в глаза комары вполне себе способны, сообщила медик.

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Как комары могут заразить глистами

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Как объяснила заместитель главного врача Пермской краевой клинической инфекционной больницы, доктор медицинских наук Ирина Чарушина, комары могут переносить личинки дирофилярий — круглых гельминтов. И если кровосос ужалит человека в глаз, то яйца глистов вполне могут там и остаться.

«Могут вызвать поражение глаз, подкожной клетчатки и даже внутренних органов. Неприятное заболевание, которое они вызывают, называется дирофиляриоз», — объяснила врач в беседе с «АиФ-Пермь».

При заражении глистами в глазу или под кожей могут появиться:

отёк;

болезненность;

ощущение присутствия инородного тела.

Впоследствии личинка может вымахать до 2 см и превратиться в эдакую подвижную опухоль прямо у вас в глазу.

Доставать её придётся специальными инструментами. Риск потерять зрение при этом минимальный, но процедура, предупредила Чарушина, очень неприятная.

Какие ещё болезни переносят комары

Есть и другие инфекции, которыми мелкие кровопийцы могут заразить россиян — их от 80 до 100. В южных регионах количество таких заболеваний больше, чем в северных, и порой даже встречается малярия, острая болезнь, вызывающая приступы лихорадки, головной боли, озноба и анемии.

В ряде областей, Саратовской, Волгоградской и Астраханской, можно от комаров подхватить лихорадку Западного Нила. Среди возможных осложнений болезни — менингит и поражение нервной системы. Причём вакцины от этой лихорадки нет, поэтому стоит пользоваться репеллентами.

А инфекционист Андрей Поздняков рассказывал, что комары переносят ещё и туляремию, при которой температура тела у человека может скакнуть до 40 градусов, а давление резко падает.