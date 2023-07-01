Сотрясение мозга: что будет, если его не лечить
Невролог Барышев: без лечения сотрясения повышается риск развития эпилепсии. Также могут быть и другие последствия, причём не в духе поболит и пройдёт, а долгосрочные. Поэтому для того чтобы потом не мучиться от хронической усталости или проблем с памятью, необходимо ответственно подойти к лечению. А сперва вообще распознать, есть ли сотрясение мозга. Рассказываем обо всём по порядку.
Изначально наш мозг защищён от повреждений — он плавает в цереброспинальной жидкости, а располагается это всё в черепной коробке. Но стоит получить перелом черепа — возникают большие риски: в мозг могут попасть осколки костей и привести к повреждениям и серьёзным травмам. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог «СМ-Клиники» Артём Барышев.
Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) бывают трёх типов: лёгкая, средняя и тяжёлая. У каждой свои особенности и возможные последствия для здоровья человека.
Сотрясение мозга — один из наиболее распространённых типов ЧМТ и наименее опасный. Оно обычно бывает после сильного удара по голове или телу, который приводит к временному нарушению функций мозга.
Что делать после ЧМТ
После черепно-мозговой травмы, в том числе и сотрясения, необходима не только медицинская помощь, но и соблюдение рекомендаций врача. Важно в период лечения и восстановления ограничить физические нагрузки и больше отдыхать. Повышает риск развития осложнений и затягивает процесс реабилитации пренебрежение требованиями специалиста, а также употребление алкоголя или наркотиков.
Что будет, если не лечить сотрясение
В этом случае могут возникнуть долгосрочные последствия. В том числе:
- хроническая усталость;
- проблемы с памятью;
- эмоциональные и поведенческие нарушения;
- риск развития эпилепсии.
«Если у вас есть подозрения на ЧМТ после удара по голове, обратитесь к врачу для диагностики и лечения. Если удар по голове был тяжёлым или сопровождался потерей сознания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредил невролог.
Симптомы сотрясения мозга
По словам врач травматолога-ортопеда Химкинской областной больницы Марка Иванова, всё зависит от силы удара, обстоятельств травматизации и иных факторов.
Это могут быть:
- потеря сознания на короткое время;
- нарушение координации движения;
- спутанность сознания.
Если удар был сильным, то могут проявиться:
- амнезия;
- головная боль;
- человек не помнит момент получения травмы;
- головокружение при наклонах головы и поворотах;
- тошнота и слабость;
- рвота один раз или больше;
- раздвоение в глазах;
- боль при взгляде на свет;
- потливость.
Почему болит голова
Если болит голова, это может быть вызвано как сотрясением мозга, так и другими причинами. В этом случае надо обратиться к врачу.
Он выпишет направление на анализы, которые показано сдать в таком случае:
- общий анализ крови;
- анализ на ферритин;
- СРБ (С-реактивный белок);
- ТТГ (тиреотропный гормон).