Сотрясение мозга: что будет, если его не лечить

Невролог Барышев: без лечения сотрясения повышается риск развития эпилепсии. Также могут быть и другие последствия, причём не в духе поболит и пройдёт, а долгосрочные. Поэтому для того чтобы потом не мучиться от хронической усталости или проблем с памятью, необходимо ответственно подойти к лечению. А сперва вообще распознать, есть ли сотрясение мозга. Рассказываем обо всём по порядку.

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Изначально наш мозг защищён от повреждений — он плавает в цереброспинальной жидкости, а располагается это всё в черепной коробке. Но стоит получить перелом черепа — возникают большие риски: в мозг могут попасть осколки костей и привести к повреждениям и серьёзным травмам. Об этом Life.ru рассказал врач-невролог «СМ-Клиники» Артём Барышев.

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Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) бывают трёх типов: лёгкая, средняя и тяжёлая. У каждой свои особенности и возможные последствия для здоровья человека.

Сотрясение мозга — один из наиболее распространённых типов ЧМТ и наименее опасный. Оно обычно бывает после сильного удара по голове или телу, который приводит к временному нарушению функций мозга.

Что делать после ЧМТ

После черепно-мозговой травмы, в том числе и сотрясения, необходима не только медицинская помощь, но и соблюдение рекомендаций врача. Важно в период лечения и восстановления ограничить физические нагрузки и больше отдыхать. Повышает риск развития осложнений и затягивает процесс реабилитации пренебрежение требованиями специалиста, а также употребление алкоголя или наркотиков.

Что будет, если не лечить сотрясение

В этом случае могут возникнуть долгосрочные последствия. В том числе:

хроническая усталость;

проблемы с памятью;

эмоциональные и поведенческие нарушения;

риск развития эпилепсии.

«Если у вас есть подозрения на ЧМТ после удара по голове, обратитесь к врачу для диагностики и лечения. Если удар по голове был тяжёлым или сопровождался потерей сознания, следует немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредил невролог.

Симптомы сотрясения мозга

По словам врач травматолога-ортопеда Химкинской областной больницы Марка Иванова, всё зависит от силы удара, обстоятельств травматизации и иных факторов.

Это могут быть:

потеря сознания на короткое время;

нарушение координации движения;

спутанность сознания.

Если удар был сильным, то могут проявиться:

амнезия;

головная боль;

человек не помнит момент получения травмы;

головокружение при наклонах головы и поворотах;

тошнота и слабость;

рвота один раз или больше;

раздвоение в глазах;

боль при взгляде на свет;

потливость.

Почему болит голова

Если болит голова, это может быть вызвано как сотрясением мозга, так и другими причинами. В этом случае надо обратиться к врачу.

Он выпишет направление на анализы, которые показано сдать в таком случае: