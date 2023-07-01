Различные виды инсулина: что и когда применять

Инсулин — это гормон, который производится поджелудочной железой и необходим для обработки глюкозы в организме. Организм людей, страдающих сахарным диабетом, не может производить достаточно инсулина самостоятельно, поэтому им необходимо применять его в препаратах. Существуют различные виды инсулина, которые используются для управления уровнем сахара в крови.

О разновидностях инсулина, особенностях и степени воздействия на организм — в материале «Вечерней Москвы».

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Зачем нужен инсулин

Инсулин имеет важное значение для нормальной работы организма. Он помогает клеткам и тканям внутренних органов получать энергию, чтобы стабильно функционировать.

Заболевания, которые отражаются на состоянии поджелудочной железы, могут негативно сказаться и на синтезе инсулина. По этой причине сахар, который попадает в организм с едой, не расщепляется и оседает в крови в виде микрокристаллов. Это приводит к развитию сахарного диабета.

Различают два типа диабета — первый и второй. В первом случае поджелудочная железа перестает работать полностью или частично, во втором — орган продуцирует инсулин, но клетки организма теряют к нему чувствительность, они не способны поглощать энергию в необходимом объеме. Сахар не расщепляется и накапливается в крови.

При диабете первого типа используют препараты на основе синтетического инсулина, при втором — нормальный уровень сахара можно поддерживать при помощи диеты.

Однако есть случаи, когда во втором случае здоровый рацион не помогает и нужно применять инсулин в препаратах. Есть две формы — таблетки или раствор для инъекций. Последний вариант воздействует на организм в разы быстрее, поэтому хорош для экстренных ситуаций. Использовать медикаменты можно только по назначению врача.

Классификация инсулина

Разновидности инсулина делят по типу происхождения (природные, синтетические) и по скорости действия на организм.

Основные типы инсулина:

Инсулин короткого действия. Поступает в кровь намного быстрее, чем другие типы. Вводится за полчаса до принятия пищи. Он показан, когда нужно как можно скорее снизить уровень сахара, например, перед едой или после приема большого количества углеводов. Обычно он используется в сочетании с другими видами инсулина. Максимальный эффект достигается спустя два-три часа после инъекции в мышцу или под кожу, но он кратковременный.

Инсулин средней продолжительности действия. Скорость растворения препарата в подкожной клетчатке и всасывание в кровоток намного ниже в сравнении с первым видом. Оттого и эффект длительнее. Бывает животного и человеческого происхождения. Может использоваться в комбинации с лекарством короткого действия. Активируется через 2–4 часа после введения. Его действие длится до 18–24 часов. Такой инсулин может использоваться в комбинации с инсулином быстрого действия для более длительного контроля уровня сахара в крови.

Инсулин длительного действия. Он работает на протяжении двадцати четырех часов и позволяет обеспечивать стабильный уровень сахара в крови в течение дня. Этот тип инсулина обычно применяется один-два раза в день и может использоваться в сочетании с другими типами инсулина. Медленно всасывается в кровь, за счет этого долго действует.

Каждый человек с диабетом имеет индивидуальные потребности в инсулине, поэтому необходимо обсуждать правильную дозировку и выбор типа инсулина с врачом. Кроме того, существуют различные способы введения инсулина, включая инъекции, инсулиновые насосы и инъекционные ручки. Важно выбрать наиболее удобный и эффективный вариант для каждого индивидуального случая. Правильный выбор типа инсулина и его дозировка являются необходимыми для успешного контроля заболевания.

Мнение эндокринологов

В беседе с «ВМ» специалисты рассказали о том, как подбирается лечение для пациентов с сахарным диабетом.

Так, по словам врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук и доцента кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Натальи Балашовой, отдельные виды инсулинов имеют разную скорость высвобождения и время воздействия, за которое они снижают повышенный уровень глюкозы в крови.

— Есть инсулины, которые быстро влияют на уровень глюкозы. Они работают с сахаром сразу после приема пищи. А инсулины среднего и продолжительного действия контролируют уровень сахара в промежутках между пищей. Их существенное различие состоит в скорости воздействия, — пояснила она.

Она заметила также, что врач подбирает инсулин по разным схемам. Это зависит от того, понимает ли человек, как они работают, сможет ли подобрать себе необходимую дозу или гибко среагировать на повышение уровня сахара в крови.

— Например, для человека очень пожилого возраста с одинаковым распорядком дня подбирают свою схему приема инсулина. Для людей среднего возраста, которые могут быстрее среагировать на скачки сахара и контролировать его уровень, — другая схема, — сказала врач. Врач-эндокринолог Антон Поляков подтвердил, что не существует универсальной схемы назначения инсулина для всех пациентов. Препараты подбираются индивидуально для каждого.