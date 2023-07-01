Почему нельзя нырять после 40

Доктор Березовский: у людей старше 40 лет может развиться спазм сосудов при нырянии. С возрастом стоит в целом внимательнее относиться к своему здоровью и делать поменьше резких движений: чем вы старше, тем хуже организм на них реагирует. Так что даже обычное купание в море, озере или в речке может навредить человеку, если он будет слишком подвижным. Врач подробно рассказал о последствиях такого отдыха.

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Почему нельзя нырять

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По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрия Березовского, после 40–45 лет все люди в той или иной степени страдают от ишемической болезни сердца. А резкое погружение в воду может вызвать:

спазм сосудов;

нарушение кровоснабжения сердца;

нарушение сердечного ритма;

потерю сознания.

Кроме того, у разогревшихся на солнце людей даже капелька холодной воды может вызвать спазм голосовой щели, если попадёт на заднюю стенку глотки. Дыхание нарушится, в мозг перестанет поступать кислород, и человек, опять-таки, может упасть в обморок, сообщил врач Life.ru.

Другая опасность при купании в водоёме — риск сломать позвоночник, если вы, конечно, любите прыгать в воду. Поэтому всегда изучайте дно перед тем, как сигануть в воду с разбегу (а лучше не делайте этого и купайтесь осторожненько). Также стоит проверить водоём на наличие течений и водоворотов. А то ещё запаникуете, и быть беде.

Важно! Все описанные проблемы — от спазма сосудов до перелома позвоночника — грозят и маленьким детям, поэтому им ни в коем случае нельзя позволять резко нырять. Особенно если они недавно болели простудой: это даёт осложнение на сердце.

Что делать, чтобы не утонуть

Вообще, чтобы пляжный отдых точно закончился без трагедий, нужно не только погружаться в воду постепенно и осторожно, но и соблюдать ещё несколько простых правил.

Во-первых, старайтесь не купаться в незнакомых водоёмах, особенно если рядом с ними красуется табличка «Купаться запрещено». Вода здесь, вероятно, очень грязная, и в ней могут быть коряги и разный опасный мусор. Лучше ходите к водоёмам, на которых есть спасатели и буйки. Там и безопасно, и почище.

Во-вторых, откажитесь от спиртного на время отдыха. Дело в том, что многих тянет поплавать по пьяни, и это очень часто ничем хорошим не заканчивается. Даже статистика говорит, что львиная доля утопленников погибают, перебрав с выпивкой.

В-третьих, следите за детьми.

В-четвёртых — не пропускайте мимо ушей объявления спасателей, вдруг там что-то важное.