Почему нельзя нырять после 40
Доктор Березовский: у людей старше 40 лет может развиться спазм сосудов при нырянии. С возрастом стоит в целом внимательнее относиться к своему здоровью и делать поменьше резких движений: чем вы старше, тем хуже организм на них реагирует. Так что даже обычное купание в море, озере или в речке может навредить человеку, если он будет слишком подвижным. Врач подробно рассказал о последствиях такого отдыха.
Почему нельзя нырять
По словам доктора медицинских наук, профессора кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Дмитрия Березовского, после 40–45 лет все люди в той или иной степени страдают от ишемической болезни сердца. А резкое погружение в воду может вызвать:
- спазм сосудов;
- нарушение кровоснабжения сердца;
- нарушение сердечного ритма;
- потерю сознания.
Кроме того, у разогревшихся на солнце людей даже капелька холодной воды может вызвать спазм голосовой щели, если попадёт на заднюю стенку глотки. Дыхание нарушится, в мозг перестанет поступать кислород, и человек, опять-таки, может упасть в обморок, сообщил врач Life.ru.
Другая опасность при купании в водоёме — риск сломать позвоночник, если вы, конечно, любите прыгать в воду. Поэтому всегда изучайте дно перед тем, как сигануть в воду с разбегу (а лучше не делайте этого и купайтесь осторожненько). Также стоит проверить водоём на наличие течений и водоворотов. А то ещё запаникуете, и быть беде.
Важно! Все описанные проблемы — от спазма сосудов до перелома позвоночника — грозят и маленьким детям, поэтому им ни в коем случае нельзя позволять резко нырять. Особенно если они недавно болели простудой: это даёт осложнение на сердце.
Что делать, чтобы не утонуть
Вообще, чтобы пляжный отдых точно закончился без трагедий, нужно не только погружаться в воду постепенно и осторожно, но и соблюдать ещё несколько простых правил.
Во-первых, старайтесь не купаться в незнакомых водоёмах, особенно если рядом с ними красуется табличка «Купаться запрещено». Вода здесь, вероятно, очень грязная, и в ней могут быть коряги и разный опасный мусор. Лучше ходите к водоёмам, на которых есть спасатели и буйки. Там и безопасно, и почище.
Во-вторых, откажитесь от спиртного на время отдыха. Дело в том, что многих тянет поплавать по пьяни, и это очень часто ничем хорошим не заканчивается. Даже статистика говорит, что львиная доля утопленников погибают, перебрав с выпивкой.
В-третьих, следите за детьми.
В-четвёртых — не пропускайте мимо ушей объявления спасателей, вдруг там что-то важное.
Ну и в-пятых: не помогайте утопающим, если не уверены в своих навыках пловца. А то будет не один утопленник, а сразу два, что явно никому не надо.