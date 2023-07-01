5 мифов о недорогих лекарствах-дженериках

Утро понедельника выдалось для нашей коллеги Натальи не особо радостным.

© Нижегородская правда

– Не могу так больше, – выдохнула она, придя на работу. – Скоро в аптеке оставлю всю свою зарплату! Только ребёнку выписали на 3000 лекарств, сегодня утром маме врач прописал дорогостоящие таблетки – это ещё 3500 рублей.

Видео дня

– А почему ты не попросишь врачей вместе с дорогими не выписывать заодно и их аналоги? – включилась в разговор проходившая мимо коллега. – Качество ничуть не хуже, а цены порой в 3 – 5 раз ниже оригиналов.

– Не знаю, – развела руками Наталья. – А вдруг не помогут?

На самом деле добросовестный и внимательный врач, назначая лечение, обычно интересуется и материальными возможностями пациента. Ведь почти каждому дорогому препарату в аптеке, как правило, найдётся и более доступный аналог. Иногда посоветовать дженерик может и фармацевт в аптеке.

Но откуда же берётся такая разница в ценах? И не опасно ли экономить на дорогих лекарствах, отдавая предпочтение более дешёвым? Разбираем самые популярные мифы, которые до сих пор существуют вокруг недорогих аналогов препаратов.

Миф № 1. Хорошее лекарство не может стоить дёшево

Это, пожалуй, самый популярный миф, который обсуждается уже не первый год и учёными, и врачами, и пациентами.

На самом деле меньшая стоимость дженериков связана с более простой и быстрой процедурой регистрации. Если говорить упрощённо, каждое лекарство кто-то «придумывает»: учёные-фармакологи находят лечебную молекулу, синтезируют вещество, вместе с биологами и врачами проверяют его нетоксичность, безопасность сначала на животных, потом на здоровых людях-добровольцах. И только на заключительном этапе новый препарат испытывается на больных. Все эти внушительные затраты включаются в цену. Плюс к этому многомиллионные вложения в рекламу. Отсюда и внушительная стоимость оригинальных препаратов.

А производители дженериков не несут существенных затрат на разработку и исследование новых лекарств: их не нужно тестировать в доклинических и клинических испытаниях, чтобы получить регистрационное свидетельство. Отсюда и относительно невысокая цена.

Миф № 2. Качество дженериков ниже

Это не так. Разработка дженерика предполагает, что его формула и состав должны быть максимально приближены к оригиналу. Состав – идентичен как по качеству, так и по количеству. Зарегистрированные аналоги контролируются так же, как и оригиналы.

По словам учёных, дженерик тоже надо разработать. Этим занимаются несколько подразделений, где трудятся десятки профессиональных химиков-синтетиков. В среднем на создание одного препарата уходит два-три года, и перед регистрацией он обязательно должен пройти исследования на биоэквивалентность – на этом этапе сравнивают оригинальное лекарство и аналог. Испытания проводятся на животных и людях. Они показывают скорость всасывания и выведения дженерика из организма, его распределение в тканях и жидкостях, время достижения максимальной концентрации в крови.

Все эти показатели у копии и оригинального препарата должны совпадать. Мало таблетку по составу такой же сделать, она должна быть правильно спрессована и так же распадаться, как первоначальное лекарство.

Так что большинство экспертов сходятся во мнении, что за такими заявлениями часто скрываются интересы производителей оригинальных препаратов.

Миф № 3. Производятся по устаревшей технологии

Этот миф зачастую связан с истечением срока патента препарата. Дело в том, что оригинальное лекарство защищено патентом. Это значит, что какое-то время у него не будет конкурентов на фармацевтическом рынке. Но как только срок патента истечёт, другие производители получат возможность легально скопировать препарат.