Почему опасна горячая водопроводная вода

Специалист пояснил, что, в отличие от холодной, горячая вода на теплоэлектроцентралях проходит иную подготовку, в ходе которой она становится пригодной для душа, ванн или отопления. Но в такой воде оказывается больше разных примесей, включая железо, что может негативно отразиться на почках.

Что же касается холодной воды, то она как раз очищается фильтрами и в результате становится пригодной для питья и употребления в пищу. Как подчеркнул Гильденскиольд, до того, как оказаться в водопроводной системе, она проходит строгую очистку на станциях водоподготовки по ряду показателей: органолептических, микробиологических, физико-химических, общесанитарных. По словам эксперта, «там огромный ГОСТ».