При каких болезнях полезна морская вода
Аллерголог Манило: отдых на море рекомендуется при хроническом насморке. То же касается и людей с хроническим воспалением миндалин — тонзиллитом. Солёная вода промывает носоглотку и нормализует состояние слизистой, а ещё даёт антибактериальный эффект. О тому, кому ещё не повредит морская вода, «Газете.Ru» рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило.
Отдых на море лечит нервы
Специалист объяснила, какую пользу морская вода принесёт для нервной системы:
- море отлично лечит нервы. Отдых на побережье способен даже уберечь от депрессии;
- бром в составе морской воды поможет в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей;
- магний в составе морской воды повысит стрессоустойчивость и работоспособность.
Боевой настрой появится и после солнечных ванн. Они насытят организм витамином D, который поддержит выработку серотонина — гормона радости.
Морская вода: польза для лёгких
Для дыхательной системы отдых на море тоже будет кстати. Пары соли в морском воздухе помогают удалить мокроту из лёгких. Так что каникулы на море для людей с бронхитом или обструктивной болезнью лёгких — отличный вариант. После пневмонии восстановиться на море тоже не помешает.
А вот людям с бронхиальной астмой может стать только хуже — морской воздух способен вызвать обострение. Так что астматикам лучше ехать в горы или туда, где умеренный климат.
Морская вода: польза для кожи
Манило объяснила, что морская вода способна облегчить симптомы псориаза, успокоить раздражённую кожу и даже продезинфицировать высыпания при акне.
Но при атопическом дерматите или экземе морская вода, увы, противопоказана. Всё-таки про «не сыпь мне соль на рану» поётся в песне не зря.
Польза отдыха на море
Ранее терапевт Ольга Фролова объяснила, что положительный эффект от пребывания на море для здоровья пока не доказан. Крупных исследований на этот счёт не проводилось. Тем не менее, отпуск прекрасно влияет на эмоциональное состояние человека и его нервную систему. О том, как это работает, можно почитать тут.