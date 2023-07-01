При каких болезнях полезна морская вода

Аллерголог Манило: отдых на море рекомендуется при хроническом насморке. То же касается и людей с хроническим воспалением миндалин — тонзиллитом. Солёная вода промывает носоглотку и нормализует состояние слизистой, а ещё даёт антибактериальный эффект. О тому, кому ещё не повредит морская вода, «Газете.Ru» рассказала терапевт, аллерголог-иммунолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Елена Манило.

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Отдых на море лечит нервы

Специалист объяснила, какую пользу морская вода принесёт для нервной системы:

море отлично лечит нервы. Отдых на побережье способен даже уберечь от депрессии;

бром в составе морской воды поможет в борьбе с хроническим стрессом и бессонницей;

магний в составе морской воды повысит стрессоустойчивость и работоспособность.

Боевой настрой появится и после солнечных ванн. Они насытят организм витамином D, который поддержит выработку серотонина — гормона радости.

Морская вода: польза для лёгких

Для дыхательной системы отдых на море тоже будет кстати. Пары соли в морском воздухе помогают удалить мокроту из лёгких. Так что каникулы на море для людей с бронхитом или обструктивной болезнью лёгких — отличный вариант. После пневмонии восстановиться на море тоже не помешает.

А вот людям с бронхиальной астмой может стать только хуже — морской воздух способен вызвать обострение. Так что астматикам лучше ехать в горы или туда, где умеренный климат.

Морская вода: польза для кожи

Манило объяснила, что морская вода способна облегчить симптомы псориаза, успокоить раздражённую кожу и даже продезинфицировать высыпания при акне.

Но при атопическом дерматите или экземе морская вода, увы, противопоказана. Всё-таки про «не сыпь мне соль на рану» поётся в песне не зря.

Польза отдыха на море