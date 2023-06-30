Инфекционист рассказал, с чем связаны вспышки норовируса в России

В регионах России наблюдаются вспышки заболеваемости норовирусом. Счет зараженным уже идет на десятки. Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев пояснил, с чем связан рост количества заболевших в разных регионах страны.

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Эксперт пояснил, что норовирус — это кишечная инфекция, которая сопровождается рвотой и диареей. Заболеваемость им возрастает с приходом теплого времени года. Малышев отметил, что тенденция к росту наблюдается всегда в летнее время года.

Инфекционист добавил, что вирус может вызывать различные осложнения. Это гастриты, энтериты и другие заболевания, передает Общественная Служба Новостей.

29 июня Роспотребнадзор выявил норовирусную инфекцию в амурском лагере «Белые горы». По данным российского ведомства, источником заболевания были три сотрудника пищеблока. Они скрыли имеющиеся у них признаки инфекционного заболевания и занимались приготовлением пищи, передает RT.