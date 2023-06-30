Как лечить фурункулез
Инфекционист Даценко предупредила любителей одежды из синтетики о рисках фурункулёза. Каждый хотя бы раз сталкивался с фурункулом. Так называют гнойное воспаление волосяного фолликула и окружающих тканей. Расправиться с ним может антибиотик. Но только если речь не идёт о хронической форме фурункулёза. Как возникает это заболевание и можно ли его вылечить, рассказала инфекционист Светлана Даценко.
Фурункулёз: что это такое
В 95% случаев появление фурункула связано с золотистым стафилококком, который обитает на коже и слизистых любого человека. В редких случаях воспаление могут вызывать:
- стрептококки;
- кишечная палочка;
- нетуберкулёзные микобактерии.
Единичные случаи не критичны. А вот хронический фурункулёз — это уже полноценное заболевание, при котором фурункулы регулярно появляются на разных участках тела. И он заметно ухудшает качество жизни.
Фурункулёз может протекать в лёгкой форме, когда единичные фурункулы появляются пару раз в год, но на общее самочувствие больного это не влияет.
При средней форме за год случается до трёх рецидивов, когда крупные множественные фурункулы сопровождаются выраженным местным воспалением и ухудшением общего самочувствия.
В тяжёлой форме фурункулы образуются на теле постоянно, отчего человек очень плохо себя чувствует.
Причины фурункулёза
Есть ряд факторов, которые способствуют развитию рецидивирующего фурункулёза:
- иммунодефицит: онкология, ВИЧ, приём иммуносупрессоров;
- регулярное травмирование кожи;
- очаги хронической инфекции: кариозные зубы, хронический тонзиллит, гайморит;
- стойко повышенный уровень сахара в крови;
- приверженность к одежде из синтетических тканей;
- избыточная потливость вкупе с недостаточной гигиеной тела;
- работа в неблагоприятных условиях — горячий цех, грязные помещения, улица.
Как лечить фурункулёз
Лечить фурункулёз сложно. Сначала нужно найти причину, по которой болезнь перешла в хроническую стадию. Для этого придётся поискать провоцирующие факторы в своём образе жизни.
Параллельно нужно сдать анализы:
- общеклинические анализы крови;
- анализ на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С;
- иммунограмму;
- бактериальный посев: отделяемое из зева и носа, кал, отделяемое из фурункулов;
- анализ кала на яйца гельминтов;
- определение гормонального профиля;
- посев крови на стерильность.
Тактика лечения будет зависеть от причины появления фурункулёза. Соответственно, и заниматься этим будет профильный специалист — хирург, эндокринолог, инфекционист, иммунолог.
Есть несколько общих принципов:
- исключить вредные факторы;
- обеспечить полноценное разнообразное питание;
- соблюдать личную гигиену;
- заниматься спортом;
- следить за здоровьем;
- проводить местное лечение фурункулов — вскрывать у хирурга, наносить мази и накладывать повязки.
А вот пользоваться народными средствами и пить горстями иммуномодуляторы с антибиотиками не надо, посоветовала Даценко.
Проблем человеку могут доставить не только фурункулы, но и более безобидные кожные высыпания — прыщи. Особенно если у вас есть привычка их выдавливать. Вот чем это может закончиться. Спойлер: финал печальный.