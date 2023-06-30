Как лечить фурункулез

Инфекционист Даценко предупредила любителей одежды из синтетики о рисках фурункулёза. Каждый хотя бы раз сталкивался с фурункулом. Так называют гнойное воспаление волосяного фолликула и окружающих тканей. Расправиться с ним может антибиотик. Но только если речь не идёт о хронической форме фурункулёза. Как возникает это заболевание и можно ли его вылечить, рассказала инфекционист Светлана Даценко.

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Фурункулёз: что это такое

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В 95% случаев появление фурункула связано с золотистым стафилококком, который обитает на коже и слизистых любого человека. В редких случаях воспаление могут вызывать:

стрептококки;

кишечная палочка;

нетуберкулёзные микобактерии.

Единичные случаи не критичны. А вот хронический фурункулёз — это уже полноценное заболевание, при котором фурункулы регулярно появляются на разных участках тела. И он заметно ухудшает качество жизни.

Фурункулёз может протекать в лёгкой форме, когда единичные фурункулы появляются пару раз в год, но на общее самочувствие больного это не влияет.

При средней форме за год случается до трёх рецидивов, когда крупные множественные фурункулы сопровождаются выраженным местным воспалением и ухудшением общего самочувствия.

В тяжёлой форме фурункулы образуются на теле постоянно, отчего человек очень плохо себя чувствует.

Причины фурункулёза

Есть ряд факторов, которые способствуют развитию рецидивирующего фурункулёза:

иммунодефицит: онкология, ВИЧ, приём иммуносупрессоров;

регулярное травмирование кожи;

очаги хронической инфекции: кариозные зубы, хронический тонзиллит, гайморит;

стойко повышенный уровень сахара в крови;

приверженность к одежде из синтетических тканей;

избыточная потливость вкупе с недостаточной гигиеной тела;

работа в неблагоприятных условиях — горячий цех, грязные помещения, улица.

Как лечить фурункулёз

Лечить фурункулёз сложно. Сначала нужно найти причину, по которой болезнь перешла в хроническую стадию. Для этого придётся поискать провоцирующие факторы в своём образе жизни.

Параллельно нужно сдать анализы:

общеклинические анализы крови;

анализ на ВИЧ, вирусные гепатиты В и С;

иммунограмму;

бактериальный посев: отделяемое из зева и носа, кал, отделяемое из фурункулов;

анализ кала на яйца гельминтов;

определение гормонального профиля;

посев крови на стерильность.

Тактика лечения будет зависеть от причины появления фурункулёза. Соответственно, и заниматься этим будет профильный специалист — хирург, эндокринолог, инфекционист, иммунолог.

Есть несколько общих принципов:

исключить вредные факторы;

обеспечить полноценное разнообразное питание;

соблюдать личную гигиену;

заниматься спортом;

следить за здоровьем;

проводить местное лечение фурункулов — вскрывать у хирурга, наносить мази и накладывать повязки.

А вот пользоваться народными средствами и пить горстями иммуномодуляторы с антибиотиками не надо, посоветовала Даценко.