Что поможет защититься от вируса чикунгунья

Вирус чикунгунья, распространившийся в Таиланде, переносится комарами, от которых рекомендуется защищаться репеллентами, сообщил вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

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«Чикунгунья – вирус из группы так называемых альфавирусов, передается насекомыми, членистоногими. Как и вирус Зика, он характерен для Африки, Азии, но не для европейского региона», - пояснил Аграновский в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что у зараженных данным вирусом наблюдаются лихорадка, боль в суставах. В большинстве случаев инфекция проходит у человека без последствий. Иногда могут быть неврологические, сердечно-сосудистые осложнения.

«Нужно быть осторожнее на месте и в случае укуса комара и появления симптомов болезни сразу обращаться к врачу», – рекомендует специалист.

По его словам, человек, который планирует отпуск на Филиппинах или в Таиланде, должен пользоваться репеллентами. Также нужно, чтобы были москитные сетки на окнах в отеле.