Врач заявил о способности грыж межпозвоночных дисков рассасываться

Врач Исайкин заявил о способности грыж межпозвоночных дисков рассасываться самостоятельно
Грыжи межпозвоночных дисков в 60-70% случаев рассасываются самостоятельно в течение года, поэтому не стоит спешить с операцией по их удалению, заявил врач-невролог Алексей Исайкин.
По его словам, некоторые грыжи могут никак не проявляться. Однако иногда они начинают сдавливать спинномозговые корешки. В результате появляются такие симптомы, как онемение в пальцах, боль в спине, ощущение «прострелов» и так далее.
«Неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца», — объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В связи с этим есть смысл не удалять грыжу сразу, а ограничиться консервативным лечением. Показаниями к хирургическому вмешательству являются нарушение мочеиспускания, восходящий парез и онемение в аногенитальной области, резюмировал невролог.