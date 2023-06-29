Врач заявил о способности грыж межпозвоночных дисков рассасываться

Грыжи межпозвоночных дисков в 60-70% случаев рассасываются самостоятельно в течение года, поэтому не стоит спешить с операцией по их удалению, заявил врач-невролог Алексей Исайкин.

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По его словам, некоторые грыжи могут никак не проявляться. Однако иногда они начинают сдавливать спинномозговые корешки. В результате появляются такие симптомы, как онемение в пальцах, боль в спине, ощущение «прострелов» и так далее.

«Неврологическая корешковая симптоматика уходит через три-шесть недель, а уменьшение грыжи начинается через два месяца», — объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».