Врач рассказал, как защититься от вируса чикунгунья в южных странах

В Таиланде заявили о резком росте заболеваемости вирусом чикунгунья. Его переносчиками являются комары, поделился вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в интервью радио Sputnik.

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"Чикунгунья – вирус из группы так называемых альфавирусов, передается насекомыми, членистоногими. Как и вирус Зика, он характерен для Африки, Азии, но не для европейского региона. Если человек поехал в Таиланд, на Филиппины или в другую южную страну, где этот вирус распространился, он может заболеть из-за укуса комара, такие случаи не исключены", – заявил эксперт.

Инфекция, продолжил он, вызывает лихорадку и боль в суставах. Этот вирус является достаточно неприятным, однако в большинстве случаев проходит без последствий. Иногда медики фиксировали неврологические, сердечно-сосудистые осложнения, отметил Аграновский. Кроме того, чикунгунья способна действовать на глаза.

Врач призвал быть осторожнее на месте и в случае укуса и появления симптомов сразу обращаться к специалистам. Для профилактики заражения необходимо защищаться от укусов комаров. При планировании отпуска на Филиппины или в Таиланд следует пользоваться репеллентами. Желательно выбирать жилье, в котором будут москитные сетки на окнах.