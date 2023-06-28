Эти проблемы с речью укажут на неизлечимую болезнь

Многие из нас знают основные признаки деменции. И самый распространённый симптом этой болезни - ухудшение памяти. Но это не всё.

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Специалист-невролог отмечает, что при деменции проблемы с речью могут появиться задолго до значительного ухудшения памяти. Когда человек иногда забывает какое-то слово, то это нормально при старении. Но если подобное случается регулярно, то стоит насторожиться.

Sabine van Erp

Доктор Ариф Далви из медицинского центра Делрея подчеркнул, что трудности с подбором нужных слов, неправильное построение предложения или сложности с выражением мыслей могут возникнуть задолго до того, как память станет сильно ухудшаться.