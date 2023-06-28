Гастроэнтеролог Шипкова: проглоченная косточка от черешни может вызвать аппендицит. Любовь россиян к черешне уже не раз воспели в Сети мемоделы, поэтому неудивительно, что некоторые второпях могут есть ягоды вместе с косточками. Казалось бы, ну проглотил и проглотил, не вырастет же в желудке дерево, как пугал Незнайка друга. Нет, дерево не вырастет, но и приятного будет мало.

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По словам терапевта-гастроэнтеролога Ольги Шипковой, сама по себе косточка не сильно опасна ни для детей, ни для взрослых — она маленькая и гладкая, если такую проглотить, то она легко из желудка дойдёт до кишечника, а потом выйдет, так сказать, естественным путём, никого не потревожив.

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Однако если переборщить и съесть случайно горсть костей, то можно получить непроходимость кишечника или аппендицит. Однако синильной кислоты бояться не стоит, она действительно получается при распаде амигдалина (витамина В17) из ядер некоторых ягод и плодов, но чтобы ей реально отравиться, нужно горсть этих косточек разжевать, проглотить и оставить в кишечнике на неделю, а на такое даже фокусник из цирка не способен.

Какие ещё косточки опасны для здоровья

1. Косточки яблок. Многие налетают на них, узнав, что в них содержится много йода, однако, помимо него, в них полно и синильной кислоты. Алгоритм тот же — от одной или пары косточек ничего с вами не будет, но большим количеством можно отравиться.

2. Косточки мандарина. Они довольно токсичны, но если съесть парочку, не заметив, то ничего и не случится. А вот если налопаться ими от пуза, то можно себе навредить. К тому же их очень не рекомендуют людям с воспалительными заболеваниями пищеварительного тракта (гастритом, гастродуоденитом и язвенной болезнью).

Есть и полезные косточки

1. Гранат. В его косточках много клетчатки, органических кислот и эфирных масел — словом, они надолго насыщают, помогают в похудении и наполняют витаминами.

2. Облепиха. То самое золотое масло получается именно из её косточек, а оно прекрасно помогает при заболевании слизистых оболочек. Например, его наносили на язвенные поражения и те быстрее заживали. А ещё оно снижает кислотность в желудке.

Сколько черешни можно съесть в сутки