Названы неочевидные ранние симптомы деменции

Неспособность выражать мысли и правильно подбирать слова является одним из ранних признаков деменции, считает невролог Ариф Далви. Его мнение приводит издание HuffPost.

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Врач рассказал, что деменция чаще всего ассоциируется с потерей памяти и спутанностью сознания, однако эти симптомы появляются на поздних стадиях, когда лечение почти не дает улучшений.

«Трудности с речью, включая неспособность подобрать слова, правильно построить предложение или выразить мысли, могут проявляться задолго до потери памяти», — описал первые симптомы старческого слабоумия Далви.

Невролог подчеркнул, что проблемы с речью должны насторожить, если проявляются постоянно, а не изредка. Еще одним неочевидным признаком заболевания он назвал неспособность ориентироваться на знакомых маршрутах.

«Внезапное изменение личности или настроения без объяснения причин также должно вызывать тревогу», — добавил Далви.