Какой препарат и в каких случаях работает лучше: ибупрофен или парацетамол

И парацетамол, и ибупрофен помогают облегчить боль. Но всё же работают они по-разному. И вот что вам об этом нужно знать.

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Ибупрофен или парацетамол можно принимать, чтобы уменьшить боль. Только действуют они на организм человека по-разному.

Ибупрофен - это нестероидный противовоспалительный препарат. Это значит, что он блокирует ферменты, которые производят группу химических веществ - простагландинов. Эти химические вещества играют большую роль в расслаблении кровеносных сосудов, предотвращении свёртывания крови, выделении защитной слизи в кишечнике, сокращении матки. Также связаны эти вещества с лихорадкой, болью, воспалением.

При этом всё ещё точно неясно, как действует парацетамол. Считается, что он тоже блокирует ферменты, которые производят простагландины. Но механизм используется при этом другой. Имеются научные доказательства, что это лекарство взаимодействует также с участками в мозге, подавляющими восприятие боли.

Согласно Австралийским терапевтическим рекомендациям, ибупрофен является лучшим выбором при боли, связанной с остео- и ревматоидным артритом, менструальной боли, некоторых типах головной боли и боли, возникающей после операции. Парацетамол не уменьшит воспаление, однако он станет лучшим выбором, когда лихорадка связана с болью: к примеру, при простуде или гриппе.