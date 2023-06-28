Врач перечислил пять частых ошибок при оказании первой помощи

Врач-реаниматолог Андрей Ивлев перечислил пять самых частых ошибок, которые люди совершают при оказании первой помощи. Его слова цитирует издание «Аргументы и факты».

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Одной из самых распространенных ошибок Ивлев назвал неумение правильно делать искусственный массаж сердца. Также люди часто проходят мимо потерявшего сознание человека, думая, что он пьян, или же пытаются поднять упавшего в обморок на ноги. Кроме того, по словам реаниматолога, многие не умеют грамотно оценивать состояние пострадавшего и часто стесняются позвать на помощь прохожих или спасателей.