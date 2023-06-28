5 напитков, которые грозят отечностью глаз

Диетологи назвали напитки, которые провоцируют отечность и раздражение нежной кожи глаз. Об этом пишет американское издание She Finds.

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Кофе

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Употребление большого количества кофе без достаточного количества воды может привести к отечному виду глаз.

— Кофеин, содержащийся в напитке, обладает мочегонным эффектом, который способствует обезвоживанию. Когда организм обезвожен, тело задерживает влагу, что может вызвать опухание глаз, — объяснила диетолог Кэтрин Пайпер.

Чтобы избежать этого, нужно пить восемь стаканов воды каждый день, тогда удастся получить необходимую пользу от кофеина, не подвергая себя обезвоживанию.

Соленые алкогольные напитки

Доктор Хизер Смит рассказала, что худшие напитки, которые вызывают отечность глаз, — это те, что сделаны на основе алкоголя с высоким содержанием соли. Один подобный коктейль может никак не отразиться на внешнем виде, но, если переборщить, организм задержит много воды и вызовет отек всего тела.

Медик добавила, что отек может быть очень заметен в области лица, особенно после пробуждения. Одними из самых опасных коктейлей она назвала напитки в баре на основе томатного сока, например, среди них «Кровавая Мэри».

Содовая

Частое употребление газировки грозит воспалением и задержкой жидкости, пояснила диетолог Дженел Ким. Высокое потребление сахара также замедляет выработку коллагена и эластина. Сахар снижает эластичность кожи, в том числе нежной кожи вокруг глаз.

Чтобы мотивировать себя пить больше воды, эксперт посоветовала добавлять в воду кусочки фруктов, таких как цитрусовые, ягоды или огурец. Это придаст напиткам изысканный вкус и поможет увлажнить организм.

— Цитрусовые богаты витамином С, который поддерживает выработку коллагена для здоровья кожи и глаз, — отметила она.

Энергетические напитки

Диетолог Дженел Ким рассказала, что энергетические напитки с высоким содержанием кофеина и подслащенные напитки являются распространенными причинами опухания глаз.

— Энергетические напитки, содержащие большое количество кофеина, могут усугубить отечность глаз и привести к обезвоживанию организма, — пояснила специалист.

Достаточное потребление воды помогает поддерживать уровень увлажненности, выводить токсины и предотвращать задержку жидкости, потенциально уменьшая отечность глаз. Любые напитки, которые действуют как мочегонное средство, могут препятствовать увлажнению кожи.

Сладкий чай

Сахар в сильно подслащенных чаях со льдом грозит воспалением в организме. Оно вызывает задержку жидкости, что особенно заметно вокруг глаз.