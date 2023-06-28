В России зарегистрировали новую вакцину от двух опасных болезней птиц

Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ», принадлежит Россельхознадзору) завершил регистрацию нового ветеринарного препарата от двух опасных болезней сельскохозяйственной птицы – инфекционной бурсальной болезни и реовирусного теносиновита. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Новинка получила торговое название «ВНИИЗЖ-ИББ+РЕО» по обозначению организации и сокращению от названия заболеваний. Этот продукт может использоваться для их профилактики как в товарных, так и в племенных птицеводческих хозяйствах любого (как мясного, так и яичного) направления продуктивности

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Вакцина выпускается в форме эмульсии для проведения инъекций. Она способна сформировать у птицы иммунитет к возбудителям вышеназванных болезней через четыре недели после всего лишь однократного применения. При этом он сохраняется в течение года. На сегодня препарат прошёл доклинические лабораторные и клинические производственные испытания на российских птицефабриках, названия которых не сообщаются.

СПРАВКА ROSNG:

Инфекционная бурсальная болезнь – высокоинфекционное заболевание молодняка цыплят и индеек. Известна под множеством других названий таких как болезнь Гамборо, инфекционный бурсит и инфекционный птичий нефроз. Характеризуется подавлением иммунитета и смертностью, риск которой особенно высок в возрасте трёх-шести недель. Впервые заболевание было обнаружено в 1962 году в американской общине Гамборо штата Делавэр, по которой и получила одно из своих названий. Впоследствии распространилось также в Африке, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке, Европе и Латинской Америке. Конкретными симптомами являются высокая температура, водянистая диарея, лежачее положение птицы, взъерошенность оперения, клевание своих сородичей, дрожь, замедленная ходьба, снижение аппетита, анорексия и ряд других. Заболеваемость составляет 100 процентов, смертность в зависимости о вирулентности штамма и других факторов может достигать до 20 процентов. Передаётся практически любым из возможных контактных и бесконтактных способов.