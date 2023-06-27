Стало известно, как генетика и образ жизни влияют на болезни сердца

Здоровый образ жизни может защитить от ряда сердечно-сосудистых заболеваний, но не от всех, к которым есть генетическая предрасположенность, предупредил директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета Юрий Беленков. Он рассказал KP.RU, что наследственность иногда оказывается сильнее, например при гипертрофической кардиомиопатии.

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Семейная предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии, <...> как правило, проявится независимо от образа жизни и зачастую в достаточно ранние годы. Это тяжелое генетическое нарушение. <...> Уже появился препарат, который предназначен для лечения такой тяжелой болезни, он сейчас проходит процедуру регистрации, — пояснил кардиолог.

По словам Беленкова, наследственность — это лотерея. Так, у человека может быть генетическая предрасположенность к гипертонии. В таком случае дальнейшее развитие заболевания действительно будет зависеть от образа жизни и своевременного приема гипотензивных препаратов. При регулярном соблюдении всех правил даже при высокой предрасположенности человек сможет прожить долгую жизнь без инфарктов и инсультов.

Кардиолог предупредил, что у людей может быть врожденная толерантность к определенным препаратам. Так, некоторые пациенты обладают невосприимчивостью к аспирину, который применяют для профилактики тромбозов. Обнаружить толерантность можно, сдав генетический анализ. Беленков подчеркнул, что он может показать врожденные заболевания и предрасположенности к развитию болезней.