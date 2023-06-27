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Стало известно, как генетика и образ жизни влияют на болезни сердца

Здоровый образ жизни может защитить от ряда сердечно-сосудистых заболеваний, но не от всех, к которым есть генетическая предрасположенность, предупредил директор Клиники госпитальной терапии имени А.А. Остроумова Сеченовского университета Юрий Беленков. Он рассказал KP.RU, что наследственность иногда оказывается сильнее, например при гипертрофической кардиомиопатии.

Стало известно, как генетика и образ жизни влияют на болезни сердца
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Семейная предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии, <...> как правило, проявится независимо от образа жизни и зачастую в достаточно ранние годы. Это тяжелое генетическое нарушение. <...> Уже появился препарат, который предназначен для лечения такой тяжелой болезни, он сейчас проходит процедуру регистрации, — пояснил кардиолог.

По словам Беленкова, наследственность — это лотерея. Так, у человека может быть генетическая предрасположенность к гипертонии. В таком случае дальнейшее развитие заболевания действительно будет зависеть от образа жизни и своевременного приема гипотензивных препаратов. При регулярном соблюдении всех правил даже при высокой предрасположенности человек сможет прожить долгую жизнь без инфарктов и инсультов.

Кардиолог предупредил, что у людей может быть врожденная толерантность к определенным препаратам. Так, некоторые пациенты обладают невосприимчивостью к аспирину, который применяют для профилактики тромбозов. Обнаружить толерантность можно, сдав генетический анализ. Беленков подчеркнул, что он может показать врожденные заболевания и предрасположенности к развитию болезней.

О высокой степени достоверности я бы на сегодня не говорил, но если результаты теста убедят человека больше заботиться о своем здоровье, чаще показываться врачу, заняться спортом, это можно только приветствовать, — заключил специалист.