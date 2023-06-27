Россиянам рассказали, как часто нужно проверяться на ВИЧ

Если существует риск заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), то необходимо несколько раз провериться на наличие заболевания, посоветовал заведующий специальным отделом по профилактике и борьбе о СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Он рассказал «Радио 1», что при отрицательном результате некоторые продолжают подвергать себя риску. По его словам, проверяться раз в год необязательно тем, кто не страдал от наркотической зависимости и имеет одного полового партнера, который не заражен ВИЧ.

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Если у вас были риски заражения, то тогда надо обследоваться на ВИЧ один-два раза. Почему столько? Дело в том, что некоторые радуются при отрицательном результате теста и приходят к выводу, что можно и дальше подвергать себя риску заражения, употреблять наркотики, вступать в незащищенные половые контакты, — пояснил академик.

Покровский подчеркнул, что раньше проблема чаще возникла из-за наркозависимых. Сейчас тенденция изменилась — чаще инфицируются те, кто вступает в незащищенный половой контакт. Академик напомнил, что заразиться ВИЧ можно даже из-за единственного партнера, если у него было много сексуальных связей с разными людьми или раньше он употреблял наркотики.

Покровский напомнил о необходимости пользоваться средствами контрацепции. Кроме того, перед заключение брака он посоветовал вдвоем пройти обследование на ВИЧ. При этом положительный результат не является поводом отменять свадьбу. Зараженному достаточно начать лечение, чтобы обезопасить партнера.