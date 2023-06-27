Мужчинам назвали главный симптом хламидиоза

Главным симптомом хламидиоза мужчин является покраснение головки члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как инфекция поражает уретру, рассказала NEWS.ru гинеколог Елена Близнюк. Медик отметила, что пациентов также беспокоят выделения и зуд.

Основной симптом хламидиоза у мужчин — покраснение головки полового члена, где находится выход мочеиспускательного канала, так как хламидии поражают уретру, могут появиться выделения и зуд при мочеиспускании. Симптомы хламидиоза обычно появляются через 8–10 суток после полового акта, в ходе которого произошло заражение, — подчеркнула врач.

По ее словам, запущенный хламидиоз у мужчин дает осложнения в виде спаечных процессов в мочеиспускательном канале, что может вызвать затруднения при мочеиспускании.

А если инфекция будет распространяться дальше, к воспалению придатков яичка, то это негативно повлияет на репродуктивную функцию, — заявила эксперт.

Ранее Близнюк рассказала NEWS.ru, что симптомами первичного и вторичного сифилиса являются твердый шанкр и высыпания по всему телу соответственно. Она отметила, что шанкр позже покрывается корочкой, превращаясь в безболезненную язву. По ее словам, заражение чаще всего происходит половым путем, через поврежденные слизистые оболочки, в том числе при поцелуях.