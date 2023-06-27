Врач предупредила курильщиков о повышенном риске инсультов и тромбозов в жару
В жару у курящих людей увеличивается риск развития инсультов, а также тромбозов сосудов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заведующий отделением респираторной медицины городской клинической больницы имени Плетнева департамента здравоохранения столицы Наталья Кравченко.
«Курить в жару крайне опасно, потому что существует огромный риск получить инфаркт, инсульт либо острый тромбоз. Жара - серьезный стресс для нашего организма, интенсивное потоотделение приводит к обезвоживанию, также в жару количество кислорода в воздухе снижается, что приводит к развитию гипоксии. На фоне гипоксии и потери влаги могут развиваться нарушения кровообращения, связанные со сгущением крови - вот представьте, что ко всему этому добавляется еще и курение, усугубляющее эти симптомы», - сказала Кравченко.
Она напомнила, что табачный дым содержит до 4 тыс. химических веществ, включая никотин, кадмий, формальдегид, цианид, метанол, нитриты и так далее. Эти вещества могут вызывать различные заболевания и даже онкологию.
«В список заболеваний, вызываемых курением, входят рак шейки матки у женщин, рак поджелудочной железы, лейкемия, катаракта, рак легких и многое другое. Также крайне высок риск развития самых разных бронхолегочных заболеваний», - добавила врач.