Врач предупредила курильщиков о повышенном риске инсультов и тромбозов

«Курить в жару крайне опасно, потому что существует огромный риск получить инфаркт, инсульт либо острый тромбоз. Жара - серьезный стресс для нашего организма, интенсивное потоотделение приводит к обезвоживанию, также в жару количество кислорода в воздухе снижается, что приводит к развитию гипоксии. На фоне гипоксии и потери влаги могут развиваться нарушения кровообращения, связанные со сгущением крови - вот представьте, что ко всему этому добавляется еще и курение, усугубляющее эти симптомы», - сказала Кравченко.