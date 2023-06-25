Мясников перечислил вызывающие тошноту болезни

Мы знаем, что сердце сокращается 60–100 раз в минуту. Но точно так же сокращается наш желудок, и в норме он так делает три раза в минуту. Если больше, это называется тахигастрия. То есть он сокращается чаще. Обычно после этого начинается тошнота, — говорит Мясников.