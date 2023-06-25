Врач назвала два редких вида рака, о которых мало говорят

Существует два вида рака, о которых мало кто говорит, но, тем не менее, они являются очень опасными, предупредила врач-онколог Юлия Вахабова.

«Точные причины их развития пока неизвестны. Ученые сходятся во мнении, что это влияние токсических веществ и радиации», — подчеркнула медик в беседе с «Газетой.Ru».

Главная опасность заключается в том, что саркому по внешнему виду легко спутать с обычными травмами, поэтому пациенты не спешат обращаться к врачу. Однако злокачественная опухоль на этапе, когда ее можно увидеть, нуждается в немедленном лечении. Еще один редкий вид рака – это ретинобластома, то есть опухоль сетчатки глаза у детей. Внешне она похожа на белое пятно в области зрачка. Обычно патология встречается в раннем детском возрасте, резюмировала эксперт.