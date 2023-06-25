Врач назвала плохой сон причиной проблем с иммунитетом

Люди, которые мучаются от недосыпов, сталкиваются с ухудшением иммунитета. Об этом рассказала врач Ольга Малиновская.

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При дефиците сна у людей могут обостряться хронические заболевания. Кроме того, бывают случаи проявления ментальных нарушений.

«Несовершенная гигиена ротовой полости тоже может привести к тому, что иммунитет станет ниже», — сообщила Малиновская.