Врач назвала плохой сон причиной проблем с иммунитетом

Врач Малиновская назвала плохой сон причиной проблем с иммунитетом
Люди, которые мучаются от недосыпов, сталкиваются с ухудшением иммунитета. Об этом рассказала врач Ольга Малиновская.
При дефиците сна у людей могут обостряться хронические заболевания. Кроме того, бывают случаи проявления ментальных нарушений.
«Несовершенная гигиена ротовой полости тоже может привести к тому, что иммунитет станет ниже», — сообщила Малиновская.
Кроме того, негативное влияние на иммунитет оказывает фастфуд. В такой еде содержится переизбыток соли, трансжиров и ароматизаторов. Именно эти вещества негативно влияют на кишечный микробиом, передает «Мослента».