Рак мягких тканей и сетчатки является одним из самых редких заболеваний

Раковые опухоли представляют серьезную проблему здравоохранения, и среди них наиболее распространены рак легких, желудка, кишечника, а также рак молочной и предстательной желез. Однако существуют редкие виды рака, которые составляют всего 1-3% от всех онкологических заболеваний. Они получили название «орфанные» или "сиротские" опухоли, так как о них говорят мало, сообщила «Газете.ру» кандидат медицинских наук, врач-онколог Института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова. Несмотря на их низкую частоту, эти опухоли представляют также значительную опасность.

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Один из таких редких и опасных видов рака - саркома мягких тканей. Это группа опухолей, которые могут развиваться из различных типов тканей, включая мышцы, фиброзные ткани, жировые и нервные структуры. Хотя мягкие ткани составляют большую часть массы человеческого тела, опухоли в них встречаются редко, примерно в 1% случаев. Пока точные причины развития сарком мягких тканей неизвестны, но исследователи сходятся во мнении, что факторами влияния могут быть токсические вещества, радиация, а также наличие определенных заболеваний, таких как нейрофиброматоз, хроническая лимфедема и синдром Гарднера.

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Еще одним редким видом рака является ретинобластома - опухоль сетчатки глаза, которая обычно выглядит как белое пятно в зрачке. Это заболевание в основном встречается у детей в раннем возрасте, преимущественно до 5 лет. Ретинобластома считается редким, и ее частота составляет около одного случая на 15-18 тысяч новорожденных.

Ретинобластома является опасным заболеванием, способным проникать в склеру и глазницу, а также давать метастазы в кости, центральную нервную систему, печень и другие органы. Причиной этого заболевания является генетическая предрасположенность, но опухоль начинает развиваться только в том случае, если ребенок унаследует мутированный ген RB1 от обоих родителей, что встречается крайне редко.