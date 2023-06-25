Терапевт: прием мочегонных препаратов для похудения может навредить

Терапевт Сапего: приём мочегонных препаратов для похудения может вредить здоровью. Нередко люди любят сами себе выписывать препараты и различные БАДы. И часто причина в том, что они просто наслушались советов в интернете. В частности это касается темы похудения или борьбы с отёками — тут то и дело посоветуют выпить мочегонных. Однако такие советы могут стать причиной различных проблем.

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Самостоятельный приём мочегонных препаратов для снятия отёков (например, если днём ранее перевели солёного) или похудения может причинить вред здоровью, предупредил врач-терапевт Георгий Сапего.

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Чем опасны мочегонные препараты

По словам эксперта, мочегонные опасны обезвоживанием. Ещё они влияют на уровень в крови калия, кальция, глюкозы и мочевой кислоты. У кого-то может случиться нарушение сердечного ритма от перепадов калия или кто-то столкнётся с обострением подагры или даже сахарным диабетом.

«Если упорно и без важной причины принимать мочегонные, то почки с надпочечниками начинают сопротивляться и задерживают воду. Получаются отеки из-за неправильного использования мочегонных. Врач перед назначением подобных препаратов учитывает множество факторов», — отметил Сапего.

При каких заболеваниях назначаются мочегонные препараты

Чаще всего мочегонные прописывают при повышенном артериальном давлении. Врачи назначают так называемые тиазидные диуретики. Они действуют как мочегонные, но снижают артериальное давление не совсем понятным способом, рассказал врач.

«В других случаях мочегонные назначают при задержке жидкости в организме. Они помогают выгнать воду из живота при циррозе печени или избавиться от отеков на ногах при сердечной недостаточности. Бывает, что мочегонные назначают не для выведения жидкости, а для задержки. При несахарном диабете через почки сливается очень много воды, но некоторые мочегонные помогают удержать воду в организме. Это такой медицинский трюк», — признался терапевт Сапего.

Какие продукты обладают мочегонным эффектом

По словам доктора, продукты с высоким содержанием калия обладают мочегонным действием. В том числе можно попить кофе — он тоже выводит воду.

«Но не все знают про калиевую диету. Где-то 300 лет назад ещё не было привычных нам мочегонных препаратов, но были соли калия. Они обладают мочегонным действием. Достаточно съесть где-нибудь пять граммов калия с обычными фруктами, например, с бананами или абрикосами, чтобы получить заметный мочегонный эффект», — заключил Сапего.