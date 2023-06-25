Ученые из США назвали светодиодные лампы опасными для здоровья
Использование светодиодных ламп может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного в США.
Ученые утверждают, что светодиодные лампы излучают синие волны, являющиеся вредными для организма. В частности такие волны оказывают негативное влияние на иммунную систему людей, повышая риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, светодиодные лампы нарушают циркадные колебания биологических процессов.
Медицинские специалисты отмечают, что нарушение циркадных колебаний также опасно для здоровья. Согласно результатам многочисленных исследований, оно напрямую связано с развитием рака молочной железы. Кроме того, нарушение ритма способствует заболеваниям сердца.