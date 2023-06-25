Ученые из США назвали светодиодные лампы опасными для здоровья

Использование светодиодных ламп может привести к негативным последствиям для здоровья. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на результаты исследования, проведенного в США.

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Ученые утверждают, что светодиодные лампы излучают синие волны, являющиеся вредными для организма. В частности такие волны оказывают негативное влияние на иммунную систему людей, повышая риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, светодиодные лампы нарушают циркадные колебания биологических процессов.