Вакцинация женщин от COVID-19 не влияет на запас яйцеклеток

Ученые из Техасского детского семейного центр фертильности выяснили, что вакцинация женщин против COVID-19 не влияет на овариальный резерв, то есть количество яйцеклеток, которые могут участвовать в процессе оплодотворения. Исследование опубликовано в JAMA Network Open.

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В исследовании приняла участие почти тысяча женщин, которые проходили лечение от бесплодия в Техасском центре. Из них 836 не были вакцинированы, а 138 получили вакцину производства Pfizer-BioNTech, Moderna или Janssen.

Ученые оценили овариальный резерв участниц с помощью УЗИ (показатель AFC) и уровня антимюллерова гормона. Исследования проводили до и после вакцинации от COVID-19. Анализ данных показал, что прививка не повлияла ни на один показатель, но при этом овариальный резерв сильно зависел от возраста.