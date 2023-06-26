5 главных ошибок при приеме лекарств

Терапевт Чернышова: принимать препараты без назначения врача опасно. Многие любят сами находить у себя болячки и сами их лечить. Ещё «лучше», когда, заболев, человек идёт не на приём к специалисту, а за советом к сотруднику аптеки или знакомому. И это далеко не единственная ошибка, которую совершают пациенты. О главных просчётах при приёме лекарств «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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1. Нет назначения от врача

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Как уже было сказано, назначить лечение может только врач. Всё остальное может либо не помочь, либо навредить. Бывают случаи, когда вообще ничего не нужно было принимать, подчеркнула эксперт.

2. Неправильная дозировка

Многие препараты выпускаются с разными дозировками. Здесь важно внимательно отнестись к назначению врача и купить именно то, что нужно. Иначе лекарство может не сработать, либо доза будет больше, чем нужно.

Также нельзя увеличивать дозировку по своему усмотрению. Например, при гипертонии выпить сразу несколько таблеток от давления. Это может привести к резкому падению артериального давления и к серьёзным последствиям. То же касается таблеток от кашля или головной боли.

3. Нерегулярный приём

Многие забывают принимать лекарства по расписанию, но успех лечения во многом зависит именно от этого. По словам Чернышовой, например, при приёме антибиотиков крайне важно не пропускать приём. Иначе могут развиться нежелательные последствия.

4. Неправильный приём лекарств

Некоторые запивают таблетку всем чем угодно, только не водой — квасом, лимонадом, молоком, чаем. Так делать нельзя, объяснила Чернышова. При приёме препарата запить его лучше всего самойобычной негазированной водой.

Кстати, разжёвывать таблетку, если об этом напрямую не указано в инструкции, тоже не стоит. Например, препараты с кишечнорастворимой оболочкой должны растворяться именно в кишечнике. Иначе они могут не подействовать.

5. Нарушение совместимости лекарств

Стоит учитывать сочетаемость препаратов между собой и с едой, отметила Чернышова. Например, приём нескольких таблеток в одно время может нейтрализовать их полезное действие. Плюс какие-то лекарства нужно пить до еды, какие-то во время, а третьи после. Эти рекомендации тоже нельзя игнорировать, от них зависит и самочувствие пациента, и эффективность лечения.

Ранее кардиолог Валентина Байдина рассказала, что некоторые препараты, если их принять одновременно, доведут до больницы. Например, это могут быть антигистаминные (противоаллергические) лекарства и средства от кашля. Дело в том, что они содержат аналогичные по действию вещества. Лучше от удвоенной дозы не станет, а вот отравиться вполне можно.