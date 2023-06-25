Чем опасен кишечный грипп

Роспотребнадзор предупредил россиян: в летний период существует высокий риск подхватить энтеровирусную инфекцию — так называемый в народе кишечный грипп. «Вечерняя Москва» узнала, чем опасно заболевание.

© Pexels

Риск подхватить энтеровирусную инфекцию увеличивается в курортных зонах. Это связано с тем, что далеко не везде вода, которую мы пьем и в которой купаемся, чистая. Энтеровирусная инфекция — заболевание распространенное. Сами энтеровирусы очень живучие, хорошо переносят низкие температуры, выживают несколько недель даже в холодильнике и холодной воде.

— Источником может быть только человек — больной или носитель возбудителя. Часто заражаются маленькие дети при попадании небольшой дозы возбудителя с водой или пищей, — рассказывают эксперты Роспотребнадзора.

Энтеровирусная инфекция может проявляться в виде пищеварительного расстройства, высыпаний на коже, слабости, повышения температуры. Наиболее опасная форма — серозный вирусный менингит: лихорадка, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, боли в животе.

Соблюдайте правила гигиены: мойте фрукты и овощи, пейте бутилированную воду. Купайтесь только в бассейнах, где регулярно проводится обеззараживание, или на специально оборудованном пляже в естественном водоеме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Подавляющее большинство больных проводит лечение в домашних условиях. Никакой специфической терапии не существует, как правило, достаточно обеспечить заболевшему покой, обильное питье, прием сорбентов (при кишечной форме болезни), антигистаминных (при кожных проявлениях) и общеукрепляющих средств.

ЦИФРА