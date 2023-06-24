Вирус Оз: что известно о коварной инфекции

Японские медики сообщили о первом в мире случае заражения и смерти человека от вируса Оз. Он поражает внутренние органы и нарушает иммунитет, рассказывает корреспондент «МИР 24» Александр Лансков.

Первой жертвой вируса Оз стала семидесятилетняя жительница префектуры Ибараки. Пенсионерка умерла год назад через 26 дней после госпитализации. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Однако позже по результатам анализов медики выяснили, что убил пациентку вирус Оз.Перед смертью женщину лихорадило. У нее пропал аппетит и ощущалась общая слабость. Исследования крови показали низкий уровень тромбоцитов, нарушение работы печени, а также наличие острой воспалительной инфекции. На бедре пациентки врачи нашли укусившего ее клеща. Такой вид насекомых раньше обитал только на западе Японии.

«Разносчики вируса устремились с запада на восток. Я думаю, необходимо усиливать меры против клещей», – сказал профессор Университета Миядзаки Канки Окабаяси.

Новое заболевание убивает не всех. Антитела к нему были обнаружены у диких макак, кабанов, оленей и даже двух охотников. Впервые вирус Оз зафиксировали в Японии в 2018 году. Тогда ветеринар из Миядзаки думала, что заразилась другим заболеванием от инфицированной кошки.

«Меня морозило несколько дней после контакта с кошкой на работе. После этого пришлось и меня саму госпитализировать на 10 дней», – рассказала ветеринар Хироко Окуяма.