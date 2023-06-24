От чего появляется тремор рук
Непроизвольное дрожание конечностей может начаться в любом возрасте. Причины разнообразные и не являются патологическими.
Первичный или физиологический тремор не связан с заболеванием и опасности для организма не представляет. Он быстро проходит и не требует регулярного лечения. Он может быть вызван переутомлением, эмоциональной перегрузкой, приемом алкоголя или стимулирующих веществ, низким уровнем сахара в крови или быть побочным действием лекарств.
Патологический тремор в большинстве случаев связан с заболеваниями центральной или периферической нервных систем.
Сам по себе он не проходит. Он является симптомом или осложнением заболевания, поэтому вылечить его можно только с помощью медикаментов.
К недугам, которые вызывают тремор, относятся болезни Паркинсона и Альцгеймера, повреждение мозжечка, рассеянный склероз, повышенное или пониженное давление, энцефалит или остеохондроз.