От чего появляется тремор рук

Непроизвольное дрожание конечностей может начаться в любом возрасте. Причины разнообразные и не являются патологическими.

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Первичный или физиологический тремор не связан с заболеванием и опасности для организма не представляет. Он быстро проходит и не требует регулярного лечения. Он может быть вызван переутомлением, эмоциональной перегрузкой, приемом алкоголя или стимулирующих веществ, низким уровнем сахара в крови или быть побочным действием лекарств.

Патологический тремор в большинстве случаев связан с заболеваниями центральной или периферической нервных систем.

Сам по себе он не проходит. Он является симптомом или осложнением заболевания, поэтому вылечить его можно только с помощью медикаментов.