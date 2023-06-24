Стало известно о первой жертве вируса Оз

Первый случай заражения человека вирусом Оз с летальным исходом зарегистрирован в Японии. Об этом пишет NHK со ссылкой на Минздрав страны.

© Lenta.ru

Жертвой вируса стала 70-летняя жительница префектуры Ибараки, она умерла год назад. Тогда врачи диагностировали у нее ишемический инсульт. Позже врачи выяснили, что она заразилась вирусом Оз.

Результат анализа крови пациентки показал низкий уровень тромбоцитов, нарушение работы печени и наличие острой воспалительной реакции. Также врачи увидели на теле пациентки след от присасывания клеща. При этом эксперты отмечают, что заражение необязательно приведет к летальному исходу — наличие антител говорит о том, что несколько жителей страны уже переболели этим вирусом. Однако случай пожилой женщины — первый случай заболевания и первый фатальный.