Назван оптимистичный сценарий развития ситуации с COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью РИА Новости о возможном сценарии развития событий ситуации с COVID-19.

"Нельзя исключать, что со временем вирус станет сезонным заболеванием, схожим по своему течению с гриппом и ОРВИ", - отметила Попова.

По ее словам, такой сценарий можно назвать оптимистичным. Ранее главврач московской больницы "Коммунарка" Денис Проценко говорил о периодичности мировых пандемий. По его словам, крупные пандемии случаются раз в 50 лет.

Проценко подчеркнул, что что сейчас у пациентов с коронавирусом уже нет такого тяжелого течения, как в пандемию.