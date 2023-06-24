6 болезней, при которых лучше не есть помидоры

Медики тольяттинской горбольницы № 5 перечислили заболевания, при которых томаты – не лучший выбор к столу.

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1. Аллергия на томаты

В помидорах содержатся вещества-антигены: антоцианин и ликопин. Они могут вызвать аллергию. Среди симптомов: тошнота, боль в желудке, насморк, бронхоспазм, отечность.

2. Желчнокаменная болезнь

Помидоры обладают выраженным желчегонным эффектом, а это может вызвать спазмы в желчном пузыре, движение камней и закупорку желчевыводящих путей.

3. Заболевания почек

В помидорах содержится щавелевая кислота, которая способна негативно влиять на водно-солевой обмен. А употребление вареных и консервированных томатов может активизировать рост камней в почках.

4. Болезни суставов

Та же самая щавелевая кислота может вызывать сильнейшие боли в нездоровых суставах.

5. Панкреатит

При этом заболевании поджелудочная железа становится склонной к воспалениям, а помидоры могут ее раздражать.

6. Болезни желудка