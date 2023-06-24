6 болезней, при которых лучше не есть помидоры
Медики тольяттинской горбольницы № 5 перечислили заболевания, при которых томаты – не лучший выбор к столу.
1. Аллергия на томаты
В помидорах содержатся вещества-антигены: антоцианин и ликопин. Они могут вызвать аллергию. Среди симптомов: тошнота, боль в желудке, насморк, бронхоспазм, отечность.
2. Желчнокаменная болезнь
Помидоры обладают выраженным желчегонным эффектом, а это может вызвать спазмы в желчном пузыре, движение камней и закупорку желчевыводящих путей.
3. Заболевания почек
В помидорах содержится щавелевая кислота, которая способна негативно влиять на водно-солевой обмен. А употребление вареных и консервированных томатов может активизировать рост камней в почках.
4. Болезни суставов
Та же самая щавелевая кислота может вызывать сильнейшие боли в нездоровых суставах.
5. Панкреатит
При этом заболевании поджелудочная железа становится склонной к воспалениям, а помидоры могут ее раздражать.
6. Болезни желудка
Свежие томаты могут быть опасны из-за входящих в их состав органических кислот. Ранее тольяттинские медики рассказали о симптомах болезней печени.