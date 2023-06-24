7 признаков, что вам нужна помощь вертебролога

Вертебролог, обладатель европейской премии «Лучший вертебролог России» Олег Шадский рассказывает, когда стоит забить тревогу

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Многие люди сегодня сталкиваются с болевыми ощущениями в области шеи и спины, с головной болью. Лучший выход в такой ситуации — не заниматься «гаданием» и, что еще хуже, пытаться лечиться самостоятельно, а обратиться за помощью к квалифицированному специалисту — вертебрологу.

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Вертебролог — врач, занимающийся диагностикой и лечением патологий опорно-двигательного аппарата. Но в данном случае нас интересуют проблемы шейного отдела позвоночника, диагностикой и решением которых врач-вертебролог также занимается.

Итак, когда нужно посетить врача-вертебролога?

1. Головная боль

Если вы чувствуете головную боль, не связанную с такими явными факторами как вирусное заболевание, усталость или похмелье, то, вполне вероятно, проблема вызвана патологией шейных позвонков. В этом случае вам необходимо обратиться к вертебрологу, чтобы он проверил причины вашего состояния. Нарушение кровотока и снабжения головного мозга кислородом может быть одной из причин головных болей.

2. Головокружение

Примерно такая же ситуация — с головокружением. Как и в случае с головной болью, его причиной может быть недостаточное кровоснабжение и кислородоснабжение головного мозга.

3. Ухудшение зрения

Довольно часто патологические состояния шейных позвонков дают «осложнение» в виде ухудшения зрения. Поэтому, если вы замечаете, что стали видеть хуже, и это не связано с офтальмологическими болезнями, то лучше пройти диагностику у вертебролога.

4. Ухудшение памяти

Такая же ситуация — и с ухудшением памяти. В этом случае оно становится прямым следствием ухудшения работы головного мозга из-за слабого снабжения его кровью и кислородом соответственно, а мешают кровотоку все те же патологические состояния шейных позвонков.

5. Тревожность и плохой сон

Часто, сталкиваясь с такими проблемами как тревожность и плохой сон, а также повышенная нервная возбудимость, мы виним стрессы на работе, плохие (якобы) взаимоотношения с родственниками, переработки и так далее. Но причина такого состояния может быть куда более прозаичной. Из-за сидячей работы развиваются патологические состояния шейных позвонков, препятствующие нормальному кровообращению и, соответственно, кровоснабжению головного мозга.

6. Онемение пальцев рук, боли в руках

Еще одно состояние, свидетельствующее, что пора посетить вертебролога — онемение пальцев рук и болезненные ощущения в руках. Часто они тоже связаны с проблемами с шейным отделом позвоночника.

7. Боли в шее