Эндокринолог назвал главную ошибку диабетиков

Легкомысленное отношение больных диабетом к своему заболеванию является их главной ошибкой, которая может усугубить состояние. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

© Газета.Ru

«Люди не осознают серьезности и опасности своего заболевания и относятся к лечению несерьезно. Соответственно, они нерегулярно принимают лекарства, которые им врачи назначили, не проходят плановых обследований», — указал эксперт.

По его словам, если бы пациенты относились к болезни серьезнее, они могли бы избежать многих осложнений.

«Если человек нерегулярно принимает таблетки, не следит за уровнем гликемии крови, то у него случаются эпизоды высокого сахара и низкого сахара», — объяснил Калинчев.